Фонетический разбор слова ловко)

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Фонетический разбор слова ловко)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если хотите точный ответ, то проверьте меня в интернете!!! л (л) - согл., тв. непарн., зв. непарн., о (о) - гласн., ударн., в (в) - согл., тв. парн., зв. парн. к (к) - согл., тв. парн., глух. парн. о (о) - гласн., безуд.
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