Фонетический разбор слова ловко)

Гость: Гость:

Если хотите точный ответ, то проверьте меня в интернете!!! л (л) - согл., тв. непарн., зв. непарн., о (о) - гласн., ударн., в (в) - согл., тв. парн., зв. парн. к (к) - согл., тв. парн., глух. парн. о (о) - гласн., безуд.