Фонетический разбор слова РУЖЬЯ

Гость: Гость:

Ружь - я (2 слога) Р - [ р] -согл.,твёрд., звонкий, У - [ у] - гласн. безударн., Ж - [ ж] - согл., звонк.,твёрд., Ь - [ - ], Я - [й] - согл, зв., мягк., - [а] - гл, ударн.. ---------------------------------- 5 букв, 5 звуков.