Фонетический разбор слова РУЖЬЯ
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Фонетический разбор слова РУЖЬЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ружь - я (2 слога) Р - [ р] -согл.,твёрд., звонкий, У - [ у] - гласн. безударн., Ж - [ ж] - согл., звонк.,твёрд., Ь - [ - ], Я - [й] - согл, зв., мягк., - [а] - гл, ударн.. ---------------------------------- 5 букв, 5 звуков.
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