Фонетический разбор слова слеза
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Фонетический разбор слова слеза
Ответ(ы):
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С [c]-согласный,твёрдый,глухой. л [л`]-согласный,мягкий,звонкий. е [э]-гласный,безударный. з [з]-согласный,твёрдый,звонкий. а [а]-гласный,ударный.
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