Фонвизин "Недоросль. В чем автор в этом произведении уступает традиционному классицизму? Приведите примеры.

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Фонвизин "Недоросль. В чем автор в этом произведении уступает традиционному классицизму? Приведите примеры.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возможно тем что действия иногда проясходят не а одной и той же аудитории. В класицизме было принято что бы все всегда происходило в одном и том же месте.
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