Формирование Российского централизованного государства после периода феодальной раздробленности - это: специфический этап развития русских земель закономерная стадия развития азиатских стран закономерный этап исторического р...
История
Формирование Российского централизованного государства после периода феодальной раздробленности - это: специфический этап развития русских земель закономерная стадия развития азиатских стран закономерный этап исторического развития специфическая черта европейского исторического развития
Ответ(ы):
Гость:
Закономерный этап исторического развития. Я считаю именно так. Но не без оснований, беру в пример Англию, Германию, Австро-Венгрию, Францию(Они то распадались, то воссоединялись)
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