Формула нахождения места встречи, где дана скорость ускорение и расстояние! Формула нахождения времени, где дана скорость, ускорение и расстояние! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ДАЮ ВСЕ СВОИ БАЛЛЫ!!!
Физика
Формула нахождения места встречи, где дана скорость ускорение и расстояние! Формула нахождения времени, где дана скорость, ускорение и расстояние! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ДАЮ ВСЕ СВОИ БАЛЛЫ!!!
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