Формула нахождения места встречи, где дана скорость ускорение и расстояние! Формула нахождения времени, где дана скорость, ускорение и расстояние! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ДАЮ ВСЕ СВОИ БАЛЛЫ!!!

Физика

Формула нахождения места встречи, где дана скорость ускорение и расстояние! Формула нахождения времени, где дана скорость, ускорение и расстояние! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ДАЮ ВСЕ СВОИ БАЛЛЫ!!!

Автор: Гость