Формула вещества : 2,3-диметил-3-этилоктаналь . Пожалуйста помогите

Формула вещества : 2,3-диметил-3-этилоктаналь . Пожалуйста помогите

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ch3-ch2 | H3C-ch2-h2c-h2c-h2c-c-hc-con | | Ch3ch3
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