Ф.П.Толстого "Клубника" cочинение ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!

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Ф.П.Толстого "Клубника" cочинение ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
простите но я писала описать эту картину)
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