Ф.П.Толстого "Клубника" cочинение ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Разное
Ф.П.Толстого "Клубника" cочинение ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
простите но я писала описать эту картину)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
I.Лежать на траве. Опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки. Нет другого способа так же полно утонуть и раствориться в синем небе, чем ког...
Разное
Что толкнуло Карла Моора на то что бы стать разбойником? Против чего он бунтует? Прав ли он был , выбрав подобны путь? Сравните его с Владимиром Ду...