Фрагмент одной из цепочек молекулы ДНК имеет такую последовительность нуклеотид??в: ..Г-Т-Ц-А-А-Т-Т-Т-Г-Ц-А-Г-Ц-Г-А-Т... Постройте вторую цепочку ДНК, молекулы информационной и транспортной РНК
Биология
Фрагмент одной из цепочек молекулы ДНК имеет такую последовительность нуклеотид??в: ..Г-Т-Ц-А-А-Т-Т-Т-Г-Ц-А-Г-Ц-Г-А-Т... Постройте вторую цепочку ДНК, молекулы информационной и транспортной РНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ц-А-Г-Т-Т-А-А-А-Ц-Г-Т-Ц-Г-Ц-Т-А (по принципу комплиментарности, т.е. А соответствует Т, Т-А, Г-Ц, Ц-Г)
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