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Францускиий 3кл.значение слов est,soun
Францускиий 3кл.значение слов est,soun
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Est-является soun-ни как не переводится!
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