Французкий писатель 16 века Вольтер сказал: "Кальвин открыл двери монастырей не дл?? того, чтобы выгнать оттуда монахов, а чтобы вогнать туда весь мир". Как вы понимаете это высказыванивение?

История
Французкий писатель 16 века Вольтер сказал: "Кальвин открыл двери монастырей не дл?? того, чтобы выгнать оттуда монахов, а чтобы вогнать туда весь мир". Как вы понимаете это высказыванивение?
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Автор: Гость
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Гость:
Я точно незнаю но, что бы люди тоже стали монахами, узнали что это итд.
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