Французкий писатель 16 века Вольтер сказал: "Кальвин открыл двери монастырей не дл?? того, чтобы выгнать оттуда монахов, а чтобы вогнать туда весь мир". Как вы понимаете это высказыванивение?

История

Французкий писатель 16 века Вольтер сказал: "Кальвин открыл двери монастырей не дл?? того, чтобы выгнать оттуда монахов, а чтобы вогнать туда весь мир". Как вы понимаете это высказыванивение?

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