Фраза:"Инфузории более высокоорганизованные из простейших" неверна верна не корректна СРОЧНО!!!

Туфелька Инфузории (Infusoria) представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших, микроскопически мелких существ, который насчитывает порядка 8 тысяч видов. Из всех простейших инфузории имеют самое сложное строение. Инфузория-туфелька относится к типу Infusoria, и виду Paramecium Caudatum. Размеры инфузории-туфельки составляют от 0,1 до 0,35 мм. Свое название она получила благодаря форме своего тела. Наружный слой ее цитоплазмы плотный, за счет чего и сохраняется постоянная форма тела инфузории. Питаются инфузории главным образом бактериями и микроводорослями переваривая и проводя их через себя при помощи образующейся в цитоплазме пищеварительной вакуоли. Мелкие пищевые частицы проникают в тело инфузории через ротовое отверстие (которое всегда открыто) , и там скапливаются. После чего пища проделывает в теле инфузории сложный путь, по ходу которого и осуществляется пищеварительный процесс. Все тело инфузории покрыто продольными рядами мелких ресничек, с помощью которых инфузория туфелька передвигается, совершая ими волнообразные движения. Инфузория туфелька достаточно подвижна. Скорость ее перемещения такова, что она за 1 секунду преодолевает расстояние, превышающее длину ее тела в 10- 15 раз. Средой обитания инфузории туфельки является любой пресноводный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Ее можно обнаружить даже в аквариуме, взяв пробы воды с илом, и рассмотреть их под микроскопом. Infusoria Paramecium Caudatum – инфузория туфелька является очень популярным (стартовым) кормом для мальков большинства видов аквариумных рыб. А для некоторых (гурами) и незаменимым. Согласно анализам в инфузории туфелька содержится 6,8% сухого вещества, из которого 58,1% - белок, 31,7% - жиры, 3,4% - зола .