Фразеологизм: Когда мы читаем то, что не поддается нашему пониманию, то называем ??то письменностью одной из древнейших стран Восточной Азии.
Русский язык
Фразеологизм: Когда мы читаем то, что не поддается нашему пониманию, то называем ??то письменностью одной из древнейших стран Восточной Азии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мы читаем то, что не поддается нашему пониманию, то называем это письменностью одной из древнейших стран Восточной Азии. Это что за ИЕРОГЛИФЫ?! - так говорим мы. Ответ: иероглифы
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