Фразеологизм о медленно понимающем человеке; о чём-либо необычном, удивительном,выдающемся;об умственном перенапряжении; об открытом человеке;

Гость: Гость:

О медленно понимающем человеке - доходит как до жирафа; или доходит как до утки на десятые сутки. О чём - либо необычном - восьмое чудо света. Об умственном перенапряжении - я как выжатый лимон. Об открытом человеке - душа нараспашку.