Фразеологизм о медленно понимающем человеке; о чём-либо необычном, удивительном,выдающемся;об умственном перенапряжении; об открытом человеке;
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Фразеологизм о медленно понимающем человеке; о чём-либо необычном, удивительном,выдающемся;об умственном перенапряжении; об открытом человеке;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О медленно понимающем человеке - доходит как до жирафа; или доходит как до утки на десятые сутки. О чём - либо необычном - восьмое чудо света. Об умственном перенапряжении - я как выжатый лимон. Об открытом человеке - душа нараспашку.
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