Фразеологизм пальчики оближешь составить рассказ помогите пожалуйста

Гость: Гость:

У меня хорошая семья. Папа работает с компьютерати, мама пекарем , а я учусь в школе. Обычно по субботам мы всей семьёй собираемся на кухне и мама нам готовит свой фирменый яблочный пирог. Он у неё такой вкусный, что пальчики оближешь.