Фразеологизм пальчики оближешь составить рассказ помогите пожалуйста

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Фразеологизм пальчики оближешь составить рассказ помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня хорошая семья. Папа работает с компьютерати, мама пекарем , а я учусь в школе. Обычно по субботам мы всей семьёй собираемся на кухне и мама нам готовит свой фирменый яблочный пирог. Он у неё такой вкусный, что пальчики оближешь.
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