Фразеологизмы к словам: Запомнить Близко Грязь,беспорядок Точно предсказать событие Бесполезный труд Враждебность

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Фразеологизмы к словам: Запомнить Близко Грязь,беспорядок Точно предсказать событие Бесполезный труд Враждебность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запомнить-зарубить на носу, близко-рукой подать, грязь, беспорядок-кверху дном, точно предсказать событие-как в воду глядел, бесполезный труд-бить баклуши, враждебность-яблоко раздора
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