Фразеологизмы: Троянский конь и Дары данайцев Определить значение фразеологизмов и написать историю о происхожденя

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Думаю все мы смотрели фильм "Троя". Фразеологизм « Троянский конь» как раз взят от этого. Чтобы войти в Трою, их враги ( простите, но я забыла кем они были) сделали конь из соломы и травы и поместили туда своих воинов, чтобы пересечь стены Трои. В данный момент Троянский конь — это костюм, в котором помещаются несколько человек.