Френсис Бэкон ,страна,основные идеи открытия,влияния на формирования взглядов
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Френсис Бэкон ,страна,основные идеи открытия,влияния на формирования взглядов
Ответ(ы):
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Бэкон начал свою профессиональную деятельность как юрист, но позже стал широко известен как адвокат-философ и защитник научной революции. Его работы являются основанием и популяризацией индуктивной методологии научного исследования, часто называемой методом Бэкона. Индукция получает знание из окружающего мира через эксперимент, наблюдение и проверку гипотез. В контексте своего времени, такие методы использовались алхимиками. Свой подход к проблемам науки Бэкон изложил в трактате «Новый органон» , вышедшем в 1620 году. В этом трактате он провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, которую определял как бездушный материал, цель которого — быть использованным человеком. Бэкон создал двухбуквенный шифр, называемый теперь шифр Бэкона. ************************************** Френсис Бэкон ( 1561 - 1626 ): страна: Великобритания ( Лондон ) основные идеи и открытия: предложил новый метод изучения природы - наблюдения и опыты влияние на формирование взглядов: показал людям, что только при помощи опыта можно проверить достоверность знаний.
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