Функционально-смысловые типы речи. (Повествование, описание, рассуждение)

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ПОВЕСТВОВАНИЕ - тип речи в котором сообщается о действиях и событиях, сменяющих друг друга во времени. В первом предложении указана тема: указание на явление природы, на деятеля и т.п. В данном типе речи используются глаголы совершенного вида, которые обозначают действия, сменяющие друг друга во времени. Единичные формы глаголов несовершенного вида обозначают продолжительность действий. Как средства связи используются слова сначала, прежде всего, в первую очередь ОПИСАНИЕ - тип речи, в котором с разной степенью полноты указываются признаки и свойства предметов и явлений. Способ связи предложений - параллельная связь. Используются глаголы несовершенного вида, составные именные сказуемые. Преимущественно используются прилагательные и существительные с оценочным значением. РАССУЖДЕНИЕ - тип речи, в котором устанавливается причинная взаимосвязь события и явлений. Рассуждение строится по схеме: тезис-аргументы-вывод. Употребляются сложноподчинённые предложения с союзами потому что, так как, в следствии того что.