Функция задана формулой y=3x+6 1)найдите значение функции, если значение аргумента равно -3;2. 2)при каком значении аргумента значение функции равно 0;-3?
Разное
Функция задана формулой y=3x+6 1)найдите значение функции, если значение аргумента равно -3;2. 2)при каком значении аргумента значение функции равно 0;-3?
Ответ(ы):
Гость:
X=-3, y=3*(-3)+6=-3 x=2, y=3*2+6=12 y=0, 0=3x+6 3x=-6 x=-6:3 x=-2 y=-3, -3=3x+6 3x=-9 x=-3
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