Функции рецепторов: 1.несут возбуждение от ЦНС к рабочему органу. 2. воспринимают р??здражение. 3. переключают возбуждение с чувствительных нейронов на двигательные. 4. переключают возбуждение с чувствительных нейронов на встат...

Биология
Функции рецепторов: 1.несут возбуждение от ЦНС к рабочему органу. 2. воспринимают р??здражение. 3. переключают возбуждение с чувствительных нейронов на двигательные. 4. переключают возбуждение с чувствительных нейронов на встаточные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рецепторы - это конечная часть чувствительных нейронов. Они воспринимают раздражение. Возбуждение от ЦНС к органу передает двигательный нейрон, а вставочный - с чувствительного к двигательному. Ответ: 2. воспринимают раздражение
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