Функция f(x) возрастает на промежутке [-4; 8]. Укажите длину промежутка возрастания функции у= f(4x) - 7

Математика
Функция f(x) возрастает на промежутке [-4; 8]. Укажите длину промежутка возрастания функции у= f(4x) - 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если раньше было, что при х из [-4;8] функция возрастает, то теперь имеем, что функция возрастает при 4х из [-4;8] y=f(4x)-7 возрастает на промежутке [-8;-5] -1-7=-8, 2-7=-5
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