Функция задана формулой y=-7x ответь на следущие вопросы (1-3) 1Чему равно значение фу??кции при x=-4? При каком значение y равно 2,8? Принадледат ли графику точки A(-3;-21)и С(5;-35)?

Алгебра
Функция задана формулой y=-7x ответь на следущие вопросы (1-3) 1Чему равно значение фу??кции при x=-4? При каком значение y равно 2,8? Принадледат ли графику точки A(-3;-21)и С(5;-35)?
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