Функция задана формулой y=x(x-3),где-2≤х≤2.з заполнить таблицу и построить график. х/ -2/-1,5/-1/-0,5/0/0,5/1/1,5/2
Математика
Функция задана формулой y=x(x-3),где-2≤х≤2.з заполнить таблицу и построить график. х/ -2/-1,5/-1/-0,5/0/0,5/1/1,5/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=-2,y=-2(-2*(-3))=10 и т.д.
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