Г)-5+(-1);д)-3+(-8);е)-4+(-11)
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Г)-5+(-1);д)-3+(-8);е)-4+(-11)
Ответ(ы):
Гость:
Г) -5+(-1)=-5-1=-6 д) -3+(-8)=-3-8=-11 е) -4+(-11)=-4-11=-15
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