Галя и ее отец плывут на лодке против течения реки. Собственная скорось лодки 90 м/мин, а скорость течения реки 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет находиться кукла через 4 мин? Какая величин...

Математика

Галя и ее отец плывут на лодке против течения реки. Собственная скорось лодки 90 м/мин, а скорость течения реки 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет находиться кукла через 4 мин? Какая величина в условии задачи лишняя?

Автор: Гость