Галя и ее отец плывут на лодке против течения реки. Собственная скорось лодки 90 м/мин, а скорость течения реки 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет находиться кукла через 4 мин? Какая величин...
Математика
Галя и ее отец плывут на лодке против течения реки. Собственная скорось лодки 90 м/мин, а скорость течения реки 30 м/мин. Галя уронила куклу в реку. На каком расстоянии от лодки будет находиться кукла через 4 мин? Какая величина в условии задачи лишняя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-30=60 60*4=240 30*4=120 240+120=360
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