Гальванический элемент состоит из электрода 1, погруженного в раствор 1 с молярной концентрацией С1, и электрода 2, погруженного в раствор 2 с молярной концентрацией С2. Вычислите ЭДС данного элемента, напишите уравнения электр...
Химия
Гальванический элемент состоит из электрода 1, погруженного в раствор 1 с молярной концентрацией С1, и электрода 2, погруженного в раствор 2 с молярной концентрацией С2. Вычислите ЭДС данного элемента, напишите уравнения электродных процессов, составьте схему элемента. Электрод 1 - Au; Раствор 1 - Au3+; C1 моль/л - 0,03; Электрод 2 - Co; Раствор 2- Co2+; C2 моль/л - 0,3 ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем : Формула ЭДС Формула расчет электродного потенциала все в фото единственное что: пересчитай - у меня калькулятор не очень Вопросы будут - пиши Неправильно - пиши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В окружность вписанного четырёхугольника два противоположных угла которые относятся между собой как 2 к 3. Найдите величину меньшего из них.
Математика
На аэродроме было 59 самолётов. Сначала улетело 13 самолетов, а потом ещё 8. На сколько меньше самолетов улетело, чем осталось?
Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между городами за 60 минут и легковая за 40 ми??ут через сколько минут встретится машины если выйдет из этих г...
Другие предметы