Гамма си бемоль мажор построить интервалы

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Теперь перейдём непосредственно к вопросу о том, как строить характерные интервалы в миноре или в мажоре. Это делается очень просто. Сначала нужно представить нужную тональность, написать, если нужно, её ключевые знаки, и вычислить, какой звук здесь «характерный». А дальше можно двигаться двумя путями. Первый путь исходит из следующей аксиомы: все четыре характерных интервала вертятся вокруг «характерной ступеньки». Посмотрите, как это работает. Источник: http://music-education.ru/kak-stroit-harakternye-intervaly/