Гарри Поттер активно использовал волшебный плащ для того чтобы стать невидимым. Однажды один из его недругов воспользовался плащом для того чтобы спрятаться в комнате . как его обнаружили друзья Гарри Поттера ? Нужно записать р...
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Гарри Поттер активно использовал волшебный плащ для того чтобы стать невидимым. Однажды один из его недругов воспользовался плащом для того чтобы спрятаться в комнате . как его обнаружили друзья Гарри Поттера ? Нужно записать различные версии
Ответ(ы):
Гость:
Они случайно на него наткнулись. хоть он не видем но он остается твердым телом. потом. недруг плохо одел плащ и было видно его ногу(руку). или недруг издал какой то звук(мантия тканевая,хоть и волшебная)
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