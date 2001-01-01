Гарри Поттер и филосовский камень. Ответить 2-4 предложения,на анг.яз 1 Когда он б??л снят. 2 Где он был снят 3 Режиссер фильма 4 Главные герои фильма

Английский язык
Гарри Поттер и филосовский камень. Ответить 2-4 предложения,на анг.яз 1 Когда он б??л снят. 2 Где он был снят 3 Режиссер фильма 4 Главные герои фильма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It was filmed at 2001. It was filmed in England. It was produced by Steve Kloves. Starring: Daniel Radcliffe,  Rupert Grint and  Emma Watson.
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