Гарри Поттер и филосовский камень. Ответить 2-4 предложения,на анг.яз 1 Когда он б??л снят. 2 Где он был снят 3 Режиссер фильма 4 Главные герои фильма
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Гарри Поттер и филосовский камень. Ответить 2-4 предложения,на анг.яз 1 Когда он б??л снят. 2 Где он был снят 3 Режиссер фильма 4 Главные герои фильма
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It was filmed at 2001. It was filmed in England. It was produced by Steve Kloves. Starring: Daniel Radcliffe, Rupert Grint and Emma Watson.
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