Где были сказаны эти слова? Не знающий геометрии не войдет сюда.

Где были сказаны эти слова? Не знающий геометрии не войдет сюда.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Помому в древней греции первым учёным
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