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Где были сказаны эти слова? Не знающий геометрии не войдет сюда.
Где были сказаны эти слова? Не знающий геометрии не войдет сюда.
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Помому в древней греции первым учёным
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