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Где было расположено Раннее Римское государство
Где было расположено Раннее Римское государство
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Находилось на побережье Тирренского моря, напротив острова Корсика и Сардиния (Аппенинский полуостров)
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