Где должен был бы служить Пётр Гринёв?

Центральной проблемой произведения является проблема чести и долга, о чем свидетельствует эпиграф: “Береги честь смолоду”, который, как мы увидим дальше, повсюду будет определять жизнь главного героя. Петр Андреевич с самого детства жил в обстановке чрезвычайной нравственности. Автор устами старого слуги Савельича раскрывает моральные устои семьиГриневых: “Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего ” Такими словами поучает преданный слуга своего молодого барина, впервые напившегося и показавшего себя не с лучшей стороны. Первый раз Гринев поступил по чести, вернув карточный долг, хотя Савельич и отговаривал его от такого шага. Но врожденное благородство дворянина и тут взяло верх. Человек чести, Петр Андреевич всегда добр и бескорыстен.Он запросто может пожаловать заячий тулуп со своего плеча какому-то бродяге воровской внешности. Как окажется позднее, этот поступок спас ему и его слуге жизнь. Здесь Пушкин проводит мысль о том, что истинное добро никогда не останется неоцененным; добрым и честным людям гораздо легче существовать, нежели злым и корыстным. Приезд в Белогорскую крепость также ознаменовался многими изменениями в миропонимании Петра Андреевича. Здесь он встречается с Машей Мироновой, здесь между ними вспыхивает нежное чувство. Гринев поступил как истинный офицер и дворянин, вступившись за честь любимой девушки и вызвав на поединок Швабрина. Образ Щвабрина прямо противоположный образу Гринева. По своему положению он относится к гвардейскому офицерству. Блестяще образованный светский человек, тем не менее, по своему характеру очень беспринципный.Мы мало знаем о его прошлом: карьера его сломлена в результате “смертоубийства”, надежд на возвращение в Петербург нет. Швабрин примкнул к восстанию исключительно ради собственной выгоды, потому что иначе его бы ждала виселица. Поступившись таким образом дворянской честью, Швабрин влился в ряды бунтовщиков, хотя цели восстания ему были абсолютно чужды. Во время самого бунта особенно ярко проявились нравственные качества всех его участников.Чего стоит истинный героизм капитана Миронова и его жены, которые предпочли смерть служению самозванцу. Они до конца выполнили свой долг. Так же поступил и Петр Андреевич, чем вызвал уважение со стороны Пугачева. Постепенно раскрывая образ предводителя крестьянского восстания, Пушкин дает нам понять, что и Пугачеву не чужды понятия чести и долга.Он сумел оценить эти качества в Гриневе и во всем ему благодетельствовал. Исключительно стараниям Пугачева Петр Андреевич и Маша обрели друг друга. Впоследствии даже сам Гринев сумел увидеть и оценить в бунтаре и самозванце человека чести, которому присуще и чувство долга. В этом состоит главное отличие Гринева-сына от старика Гринева, для которого важнее всего были честь и долг офицера-дворянина.