Где должна стоять запятая? "Через несколько дней (1) когда обида стала угасать (2) ?? (3) поступок Андрея перестал казаться таким уж плохим (4) как думалось Вовке поначалу (5) друзья решили встретиться и поговорить."

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Где должна стоять запятая? "Через несколько дней (1) когда обида стала угасать (2) ?? (3) поступок Андрея перестал казаться таким уж плохим (4) как думалось Вовке поначалу (5) друзья решили встретиться и поговорить."

Автор: Гость