Где должна стоять запятая? "Через несколько дней (1) когда обида стала угасать (2) ?? (3) поступок Андрея перестал казаться таким уж плохим (4) как думалось Вовке поначалу (5) друзья решили встретиться и поговорить."
Русский язык
Где должна стоять запятая? "Через несколько дней (1) когда обида стала угасать (2) ?? (3) поступок Андрея перестал казаться таким уж плохим (4) как думалось Вовке поначалу (5) друзья решили встретиться и поговорить."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1), потому что запятая соединяет части сложного предложения и (2), по такой же причине.
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