Где границы. Хорошо было за городом стояло лето на полях уже золотилась рожь кто э??о расхаживает длинноногий по зеленому лугу это аист .
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Где границы. Хорошо было за городом стояло лето на полях уже золотилась рожь кто э??о расхаживает длинноногий по зеленому лугу это аист .
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