Где и как, помимо лечебных целей, человек может использовать бадягу пресноводную и губку туалетную.

В древности женщины натирали сухой бодягой щёки и создавался румянец, а ещё из сухой бодяги делают порошок. А туалетная губка в древности использовалась в колдовствееее! (Жуть какая) Да ещё и она помогала отсрочить фактическое наступление смерти, убийцы скорее всего использовали это. (Ещё страшнее)*_*