Где и на что расщепляются липиды? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?

Биология
Где и на что расщепляются липиды? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частично расщепляются в желудке, основная часть расщепляется в верхнем отделе тонкой кишки до жирных кислот и глицерина. Кислая среда. Фермент липаза. Всасываются в тонком кишечнике.
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