Где и на что расщепляются липиды? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?
Биология
Где и на что расщепляются липиды? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частично расщепляются в желудке, основная часть расщепляется в верхнем отделе тонкой кишки до жирных кислот и глицерина. Кислая среда. Фермент липаза. Всасываются в тонком кишечнике.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Геометрия
Английский язык
Английский язык
Русский язык