Где используется кислород и какие его свойства Что такое сложное вещество превести пример 0'2 н 2 Какой тип физической реакции Как в отмосьвере возобновляется кислород Уравнение реакций фота синтес Что такое католизатор
Химия
Где используется кислород и какие его свойства Что такое сложное вещество превести пример 0'2 н 2 Какой тип физической реакции Как в отмосьвере возобновляется кислород Уравнение реакций фота синтес Что такое католизатор
Ответ(ы):
Гость:
Кислород используется в разных реакциях,кислород окисляет металлы. в атмосферу кислород попадает благодаря фотосинтезу, фотосинтез присущь растениям. реакция фотосинтеза :6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2-Q . катализатор-это(свет,ток,хим.вещества и т.д.) то,что увеличивает скорость химической реакции.
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