Где началась и где закончилась первая полярная экспедиция"северный полюс"?
Разное
Где началась и где закончилась первая полярная экспедиция"северный полюс"?
Ответ(ы):
Гость:
6 июля 1937 15 марта 1938, Гренландское море.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого льда. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда ...
Разное
Объясните почему вредные мутации в большинстве своем представлены рецессивными генами что происходило бы с видом если бы эти мутации были в доминан...
Разное
Говорит громка, совсем не говорит, говорит очень тихо, в слогах которые произносяться как ж ш только под ударение всегда пишеться и, в, без ударных...
Разное
Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука высокого качества при условии что время звучания составляет 3 минуты...
Разное
Напишите (не большой) рассказ от имени словообразования:суффиксального словообразования или приставочного или приставочно-суффиксального. ...
Разное
Как называется ткань, состоящая из длинных многоядерных волокон, имеющих поперечную исчерченность? а) Сердечно мышечная б) Поперечно-полосатая мыше...