Где находится пролив джимса кука

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Где находится пролив джимса кука
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пролив кука - пролив разделяющий острова Новой Зеландии , Северный и Южный. залив кука - залив тихого океана, у южных берегов Аляски
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