Где находиться междуречья и его города
Разное
Где находиться междуречья и его города
Ответ(ы):
Гость:
На Аравийском п-ов, между реками Тигр и Евфрат, позже переименованное в Месопотамию, а насчет городов не помню.
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