Где обитает улотрикс

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Где обитает улотрикс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обитают в морских и пресных водах, образуя на подводных предметах тину зелёного цвета.
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