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ГДЕ ОТСЧИТЫВАЕТСЯ ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ???
ГДЕ ОТСЧИТЫВАЕТСЯ ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ???
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вроде бы как в Гринвиче(Великобритания).
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