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Где проживали племена кангюев?
Где проживали племена кангюев?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Племена Кангюй проживали западнее оз. Иссык-Куль и граничили с усунями в среднем течении Сырдарьи.
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