Где проживали племена кангюев?

Где проживали племена кангюев?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Племена Кангюй проживали  западнее оз. Иссык-Куль и граничили с усунями в среднем течении Сырдарьи.
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