Где сделать границы что это за птички какие стройные у этих птиц длинные ноги и дл??нный нос где живут они живут они по болотам по берегам рек и озер

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Где сделать границы что это за птички какие стройные у этих птиц длинные ноги и дл??нный нос где живут они живут они по болотам по берегам рек и озер

Автор: Гость