Где сделать границы что это за птички какие стройные у этих птиц длинные ноги и дл??нный нос где живут они живут они по болотам по берегам рек и озер
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Где сделать границы что это за птички какие стройные у этих птиц длинные ноги и дл??нный нос где живут они живут они по болотам по берегам рек и озер
Ответ(ы):
Гость:
Что это за птички? Какие стройные! У этих птиц длинные ноги и длинный нос. Где живут они? Живут они по болотам, по берегам рек и озер.
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