Где тут подлежащее и сказуемое Тут шагать опасна

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Где тут подлежащее и сказуемое Тут шагать опасна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это простое предложение. есть только сказуемое. Сказуемое-шагать опасно
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