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Где в английском языке ставится артикль A и An
Где в английском языке ставится артикль A и An
Ответ(ы):
Ответил Гость:
A перед словом на согласную, а an перед словом на гласную
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