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Где в Казахстане добывают металл
Где в Казахстане добывают металл
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Железо в сев.казахстане
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