Где велечены расположены в порядке возростания? 1) 1200 гр,425 кг,17/18 кг, 5 2/5 кг, 1200/425 кг 2) 25 м, 3/8 км,1101 м, 1 1/5 км, 72/36 км 3) 1 1/18 км,1/12 мм, 183 мм, 3/8 м, 5 27/18км

Алгебра
Где велечены расположены в порядке возростания? 1) 1200 гр,425 кг,17/18 кг, 5 2/5 кг, 1200/425 кг 2) 25 м, 3/8 км,1101 м, 1 1/5 км, 72/36 км 3) 1 1/18 км,1/12 мм, 183 мм, 3/8 м, 5 27/18км
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором в прорядке возростания)
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