Где верно выполнена проверка орфографий ? 1. показал-покажет. 2. лесом-каким? зимн??м 3. подрос-подпись 4. в апреле-в степи?
Русский язык
Где верно выполнена проверка орфографий ? 1. показал-покажет. 2. лесом-каким? зимн??м 3. подрос-подпись 4. в апреле-в степи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.показал-покажет наверное:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Первый мастер отремонтировал 10 телефонов за 2 часа,А второй на 3 телефона больше за час.Сколько телефонов всего отремонтировали 2 мастера если они...
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 365 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда. Скорость одного 82 км в час, что н...
Алгебра
Математика
Русский язык